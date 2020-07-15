Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом

На днях в шоу-бизнесе разразилась сенсация: стало известно, что якобы у Ильи Авербуха давний роман с актрисой Лизой Арзамасовой. Разница в возрасте, которая составляет более 20 лет, влюбленных не смущает. Зато напряжена бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева.

Сенсационные данные вскрылись, когда в Сети появились фото, на которых Илья Авербух недвусмысленно держит руку на коленке Лизы Арзамасовой. Вскоре весьма расплывчатый комментарий дала актриса, прославившаяся благодаря комедийному сериалу "Папины дочки". Она заявила, что очень счастлива и попросила всех успокоиться. Потом и Илья Авербух подтвердил, что встречается с артисткой, но подробно об этих отношениях говорить отказался.

Зато не стала молчать его бывшая жена, прославленная фигуристка Ирина Лобачева. Женщина давно не выступает, отдавшись тренерской работе. Правда, в последнее время об Ирине вспоминают только в контексте скандалов. Ходят упорные слухи, будто у спортсменки проблемы с алкоголем.

Ирина Лобачева не понаслышке знает, кто такая Лиза Арзамасова. Когда-то они вместе работали в одном ледовом шоу. Фигуристка назвала актрису милой, однако отметила, что попросила их с Ильей сына Мартина быть с ней поосторожнее.

"Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына: "Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!" Сын у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся", – высказалась Ирина Лобачева.

Фигуристка считает, что Лиза Арзамасова не так проста, как кажется. Она указала на то, что Илье Авербуху 46 лет, а той только 25. Дескать, о какой любви может идти речь. "Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее", – высказала мнение спортсменка.

Ирина Лобачева предположила, что Лиза "девочка себе на уме", которая подчас ведет себя "очень наигранно". А еще фигуристка отметила, что Арзамасову якобы направляет мать, с которой та очень близка. Что касается вероятной свадьбы фигуриста и звезды "Папиных дочек", то Ирина Лобачева призналась, что она не против. Куда больше ее беспокоит целостность имущества. "Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну", – заявила фигуристка.