"Бил по голове, лежала и кричала": бывшая жена раскрыла зверства рэпера Сереги

Роман Полины Ололо и рэпера Сереги начался в конце нулевых. Отношения развивались стремительно, и очень скоро в семье появились двое детей. По словам модели, первые годы совместной жизни были похожи на сказку, но затем начался ад.

Влюбленный музыкант старался всеми силами окружить супругу заботой и теплом. Он присутствовал на родах и не упрекал возлюбленную за лишние килограммы после двух беременностей. "Муж постоянно говорил, что я самая красивая", – вспоминает Полина.

Однако в один момент отношение Сереги к семье переменилось. Рэпер стал агрессивным, начал настраивать сыновей против матери, а затем забрал детей к себе и оставил жену чуть ли не на улице. Правда, самое страшное началось, когда музыканту донесли, якобы у Полины появился кто-то на стороне.

По словам модели, она была верна мужу на протяжении всей совместной жизни. Но никакие клятвы на Серегу не действовали, и он просто начал издеваться над супругой. Как отметила девушка, рэпер забрал ее телефон, стал рассылать агрессивные сообщения, а затем и вовсе выкинул мобильный.

После он принялся избивать Полину. "Не знаю, сколько раз теряла сознание, он бил меня по голове. Я просто лежала и кричала", – говорит бывшая жена рэпера Сереги.

Уже несколько лет девушка пытается вернуть себе детей, однако артист не идет на контакт. Он не пускает сыновей к матери, а ей не позволяет видится с ними. Девушка настроена решительно, поэтому впереди у бывших возлюбленных долгое судебное разбирательство.

При этом Полина в беседе с журналистами отметила, что во время брака Серега постоянно ей изменял. Она заявила, что в нем просыпался какой-то животный инстинкту, и ему нужно было иметь все, что движется.