Шоу "Слабое звено" вернется на телеэкраны с прежней ведущей

Знаменитая телеигра "Слабое звено" вернется на российские телеэкраны 14 февраля. Вместе с ним россияне увидят и бессменную ведущую шоу – Марию Киселеву, сообщает Vse42.ru.
В настоящее время ведется съемка новых выпусков передачи. Принять участие в ней может любой желающий: для этого нужно зайти на сайт программы и пройти тест, после чего организаторы сами свяжутся с успешными кандидатами. Напомним, что "Слабое звено" перестало выходить в эфир с 2010 года.
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