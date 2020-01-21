"Не могу носить внутри себя": легендарный музыкант сообщил о страшном диагнозе

Британский рок-музыкант Оззи Осборн сделал важное заявление в эфире программы Good Morning America. Артист сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.
Исполнитель отметил, что год назад был в ужасном состоянии. Артист перенес операцию и сейчас принимает много лекарств. Осборн добавил, что больше не может скрывать свою болезнь от поклонников.
"Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым... Уже не могу носить это внутри себя, у меня просто закончились оправдания", – сказал он.
Жена исполнителя Шэрон уточнила, что недуг не является смертным приговором. "Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", – цитирует ее Lenta.ru.
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