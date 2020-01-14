Пользователи "ВКонтакте" сообщили о масштабном сбое

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщили о масштабном сбое. У большинства из них имена оказались заменены на надпись "удалены", а часть аккаунтов стала недоступна.
По данным телеграм-канала "Говорит Москва", сбои начались около 16 часов 40 минут по московскому времени. Пострадали аккаунты жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов.
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