Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал

По словам наследницы рокера, работать в проекте Первого канала ей понравилось. С ролью она справилась запросто. Вера Панфилова с гордостью сообщила, что отлично водит и метко стреляет. На съемочной площадке "Про Веру" ей не пришлось осваивать новые навыки.
Также молодая актриса отметила, что не волновалась на кастинге и в ожидании итогов прослушивания не изводила себя тревожными мыслями. "Как сказала однажды моя приятельница, "титры написаны на небесах", так что я спокойно принимаю и утверждения, и отказы", – сказала дочь музыканта.
28-летняя Вера Панфилова призналась, что в детстве мечтала пойти по стопам мамы, Александры Панфиловой. Собиралась поступать в МГИМО на факультет международной журналистики. Однако родительница настояла, чтобы дочь прошла вступительные испытания в театральный вуз.
"Я попробовала: отправилась к Владимиру Андрееву на актерский факультет ГИТИСа и с треском провалилась с формулировкой: "Девочка совершенно не для этой профессии". Я разозлилась и сказала, что завтра же иду поступать в Школу-студию МХАТ", – вспоминает звезда сериала "Про Веру".
Окончив мастерскую Кирилла Серебренникова в школе-студии, Панфилова поступила в ГИТИС на курс Сергея Женовача. После этого молодая артистка попала в труппу Театра им. Маяковского, где играет до сих пор.
В сериале "Про Веру" наследница фронтмена "Алисы" исполнила роль одинокой девушки, которая заботится о брате-подростке. Героиня Панфиловой, ее тоже зовут Вера, пытается заменить 16-летнему юноше и отца, и мать. Волею случая барышня знакомится с успешным бизнесменом. Эта встреча заканчивается для главной героини "Про Веру" трагедией: возлюбленный втягивает ее в грандиозную финансовую аферу. Драма транслируется на Первом канале с понедельника по четверг в 21:30, пишет сайт "Комсомольская правда".
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