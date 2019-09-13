Самые яркие роли в карьере Анастасии Заворотнюк

Недавно стало известно, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эту актрису по праву можно назвать многогранной и разносторонней. За свою карьеру она предстала во всевозможных амплуа, и каждый раз ей удавалось тонко передать личность героини.

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