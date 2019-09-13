Екатерину Шпицу опустили ниже плинтуса

На опубликованном снимке звезда кино позирует в нетривиальном наряде. На ней комбинезон из кожи с эмблемой Police на груди. У артистки ярко подведены глаза и губы.
"Здравствуйте, дети, угадайте , ктоооо яяяяяяя" 🎅🏻 😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – гласит надпись под постом.
Поклонники были весьма заинтригованы новым амплуа Екатерины. По данным URA.RU, в комментариях моментально посыпались всевозможные варианты. Там были и работница бурлеска, и полиция нравов, и снегурочка, и даже капитан Америка.
"Стриптизерша!", – последовала следующая версия.
Тем не менее, узнать, кто же оказался прав, так и не удалось. Шпица оставила все варианты без ответа, сохранив интригу.
Напомним, недавно актриса призналась, что столкнулась с неизлечимым недугом. Как писали ранее "Дни.ру", Екатерина долгое время находилась в тревожном состоянии на грани отчаяния.
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