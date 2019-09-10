Пугачева эмоционально отреагировала на кричащего Преснякова

Никита Пресняков презентовал новую песню у себя в Instagram-аккаунте. Музыкальную композицию оценила и его именитая бабушка Алла Пугачева.

В том, что касается творчества, Никита Пресняков старательно дистанцируется от своих именитых родственников. У 28-летнего исполнителя есть собственная рок-группа Multiverse, с которой он записывает песни. Артист пытался гастролировать, но дела шли ни шатко ни валко, поэтому в качестве дополнительного заработка он начал снимать клипы для коллег.

Впрочем, и о музыке певец не забывает. На своей страничке в Instagram Никита Пресняков обнародовал видео новой песни Statues. Многочисленные подписчики пришли в восторг. Не осталась в стороне и его именитая бабушка. "Это очень круто!!!👏" – высказала мнение Алла Пугачева. Судя по обилию восклицательных знаков и символа аплодисментов, Примадонна осталась под приятным впечатлением от плода творчества внука.

Комментаторы предложили Никите Преснякову представить Россию на следующем конкурсе "Евровидение", а также высказали мысль, что гены "сыграли свою роль". "Возможно, ну и еще как бы всю жизнь заниматься тяжелой музыкой и любить ее", – отреагировал рок-исполнитель.

Ранее в интервью Никита Пресняков утверждал, что не пользуется протекцией своих звездных родственников: бабушки Аллы Пугачевой, мамы Кристины Орбакайте и отца Владимира Преснякова. Мол, про него все время говорят, будто ему во всем помогает Примадонна. Но на самом деле это не так. Он выбрал свой собственный путь.

"У многих складывается впечатление, что я какой-то бездельник, который отлеживается на диване, а за меня все делает бабушка! Хотя на самом деле бабушка в это время сидит у себя в замке, отдыхает, наслаждается общением с Максом, смотрит фильмы и просто хорошо проводит время. Иногда я ей звоню и просто рассказываю, как у меня дела. Не более того", – утверждал внук Аллы Пугачевой.