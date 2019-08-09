Певица Бейонсе намекнула на свое интересное положение

Американская певица Бейонсе активно ведет свой Instagram, в котором у нее более 131 миллиона подписчиков. За ее жизнью следит значительная часть населения земного шара, поэтому неудивительно, что любые изменения в жизни звезды сразу оказываются в центре внимания.

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