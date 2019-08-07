Врач о смерти Аллы Вербер

Накануне, 6 августа, в возрасте 61 года в Италии скоропостижно скончалась фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. Она была подругой многих отечественных звезд, поэтому соцсети полнятся постами, посвященными Алле.
Журналисты пытаются разобраться, что стало причиной смерти. По одним данным, Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. По другим – ее сразил инфаркт. К тому же в последние годы бизнесвумен боролась с раком крови.
Комментарий дала врач-онкогематолог Раиса Качанова: "Однозначного вывода сделать нельзя, не видя карты пациента. Рак бывает разным. Острая форма лейкоза может убить в течение нескольких недель, с хронической живут годами. Какую-то форму можно утихомирить на время, какая-то дает стойкую ремиссию, а некоторые агрессивны настолько, что бороться бесполезно".
Специалист пояснила, что при одних формах рака кровь плохо свертывается, при других тромбоциты слипаются, и образуются тромбы. То обстоятельство, что последние дни Вербер проводила в жаркой Италии, часто катаясь на велосипеде (она обнародовала фото в Instagram), поспособствовало проблемам со здоровьем.
"Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма, из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за, предположительно, рака образует опасную для жизни картину. Достаточно образовавшемуся в ноге тромбу оторваться и закупорить один из коронарных сосудов – вот вам и инфаркт. А если еще рак добавляет опасности тромбозов…" – рассудила Качанова.
По ее словам, нельзя однозначно сказать, что убило Аллу Вербер. Это станет известно после вскрытия. "Вы поймите: она могла быть совершенно здоровым человеком с точки зрения онкологии и просто забыть попить на жаре. Иногда этого достаточно для образования тромба", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro. По словам специалиста, движение тромба могла спровоцировать непривычная нагрузка.
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