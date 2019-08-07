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Врач о смерти Аллы Вербер

Алла Вербер. Фото: www.globallookpress.com
Известие о смерти Аллы Вербер стало шоком для отечественных знаменитостей, ведь та была подругой многим из них. Есть несколько версий, почему она умерла. Одну из них прокомментировал врач.
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Накануне, 6 августа, в возрасте 61 года в Италии скоропостижно скончалась фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. Она была подругой многих отечественных звезд, поэтому соцсети полнятся постами, посвященными Алле.

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Журналисты пытаются разобраться, что стало причиной смерти. По одним данным, Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. По другим – ее сразил инфаркт. К тому же в последние годы бизнесвумен боролась с раком крови.

Комментарий дала врач-онкогематолог Раиса Качанова: "Однозначного вывода сделать нельзя, не видя карты пациента. Рак бывает разным. Острая форма лейкоза может убить в течение нескольких недель, с хронической живут годами. Какую-то форму можно утихомирить на время, какая-то дает стойкую ремиссию, а некоторые агрессивны настолько, что бороться бесполезно".

Специалист пояснила, что при одних формах рака кровь плохо свертывается, при других тромбоциты слипаются, и образуются тромбы. То обстоятельство, что последние дни Вербер проводила в жаркой Италии, часто катаясь на велосипеде (она обнародовала фото в Instagram), поспособствовало проблемам со здоровьем.

"Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма, из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за, предположительно, рака образует опасную для жизни картину. Достаточно образовавшемуся в ноге тромбу оторваться и закупорить один из коронарных сосудов – вот вам и инфаркт. А если еще рак добавляет опасности тромбозов…" – рассудила Качанова.

По ее словам, нельзя однозначно сказать, что убило Аллу Вербер. Это станет известно после вскрытия. "Вы поймите: она могла быть совершенно здоровым человеком с точки зрения онкологии и просто забыть попить на жаре. Иногда этого достаточно для образования тромба", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro. По словам специалиста, движение тромба могла спровоцировать непривычная нагрузка. 

Автор: 7 августа 2019, 09:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

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