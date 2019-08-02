48-летняя Клаудия Шиффер предстала без нижнего белья

На снимке немецкая киноактриса абсолютно обнажена. На ней лишь черные туфли на высокой шпильке. Интимные места она прикрывает желтыми лодочками, клатчем и жакетом.
Автором фотографий стал американский художник Кольер Шорр. Он поделился, что целью этой съемки было напомнить женщинам о силе их сексуальности.
"Это не просто презентация страсти. Для меня это чудесное сотрудничество с Клаудией Шиффер – символом новой эпохи, в которой есть место более зрелой женской сексуальности и телам, которые красивы в любом возрасте", – заявил фотограф.
Отметим, такие прекрасные формы модели удалось сохранить благодаря регулярным тренировкам и специальной системе питания. Суть диеты проста – много воды, овощи, фрукты, легкий белок, не есть после шести вечера.
Напомним, в 2002 году актриса вышла замуж за английского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вонома, сына графа Джорджа Альберта Харли де Драммонда. У супругов родились трое детей: сын Каспар, дочери Клементина и Козима Вайолет Вон Драммонд.
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