Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
Шоумен выложил в своем Instagram новый смешной ролик. Он на собственный лад исполнил хит конца восьмидесятых "Ягода-малина".
Свое выступление он посвятил необычным костюмам, в которые много раз облачались в передачи о здоровье на федеральном канале. "Печень Ангелина, кутикула Марина, селезенка Вера с желудком пошла танцевать", – спел Харламов.
Подписчики Гарика пришли в восторг от такой импровизации. "Как же он чертовски талантлив!", "Заносите золотой граммофон", "Обожаю двусмысленность в песнях!", "Это шедевр!", – писали восторженные фанаты.
Многие обрадовались, что теперь у комика новый объект для шуток. Многие от главной свахи страны уже знатно подустали. "Ну, наконец, с Гузеевой закончено, здравствуйте Малышева!", – заявила подписчица.
"Правда, Малышева не менее интересный персонаж, чем Гузеева. А главное, какой жизненный!", – высказалась поклонница.
Но некоторые серьезно опечалились. Им нравилось, как Гарик травил ведущую программы "Давай поженимся". "Уже какой пост без Гузеевой?!", – возмущенно спросил недовольный пользователь сети.
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