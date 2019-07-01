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Шоу-бизнес

Страшное горе: умер Басков

Фото: www.globallookpress.com
Артисты шлют соболезнования и слова поддержки. Им очень горько от случившегося. 
прочитано 2820 раз

У певца Николая Баскова большое горе – умер его отец Виктор Владимирович Басков. Ему шел 68-й год. Окончив Военную академию имени М.В. Фрунзе, он переехал с семьей в ГДР, там  пять лет служил в Дрездене, Кенигсбрюке, Галле. Отец прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Николай, как пишет Super.ru, узнал о трагической новости, прилетев в Минск на закрытие "Европейских молодежных игр". Но артист не смог отменить выход на сцену и, сменив первоначально запланированный белый костюм на черный, свое выступление посвятил любимому отцу. 

Одним из первых соболезнование певцу выразил Владимир Винокур. "Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования от меня и всей моей семьи по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца – настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь, друзья!" – написал он на своей странице в социальной сети.

Родители посещали концерты Николая, поддерживали его перед серьезными турами и вообще были с ним очень близки. Поэтому о состоянии Баскова сейчас даже страшно думать.

Автор: Иван Губкин1 июля 2019, 16:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вам туда надо нашего ,,бацьку,,Лукашенко он бы вам навел порядок,и поля были засеяны,и бульба была и мясо....,,КАК НЕ ЗМИРЛА УКРАИНА!!!! А ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЩЕ СЕБЯ ПОКАЖЕТ!!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДОВ...,,КОМИК,, И ТИПА МОЗГА НЕТ,И БАЛЕРИНА ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ХОРОШИМ ПРОДАВЦОМ, КАССИРОМ ИЛИ МИНИСТРОМ!!! А насчет пробега по фантанам,так никто из президентов такое не делали...умейте ЛЮДИ улыбаться и ге видеть вовсем только черное!!!
Гость
Ответить
Господи.какое горе.
Гость
Ответить
Басков опозорил своего отца,он наверное его выгнал из семьи!
1

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