Страшное горе: умер Басков

Артисты шлют соболезнования и слова поддержки. Им очень горько от случившегося.

У певца Николая Баскова большое горе – умер его отец Виктор Владимирович Басков. Ему шел 68-й год. Окончив Военную академию имени М.В. Фрунзе, он переехал с семьей в ГДР, там пять лет служил в Дрездене, Кенигсбрюке, Галле. Отец прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

Николай, как пишет Super.ru, узнал о трагической новости, прилетев в Минск на закрытие "Европейских молодежных игр". Но артист не смог отменить выход на сцену и, сменив первоначально запланированный белый костюм на черный, свое выступление посвятил любимому отцу.



Одним из первых соболезнование певцу выразил Владимир Винокур. "Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования от меня и всей моей семьи по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца – настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь, друзья!" – написал он на своей странице в социальной сети.

Родители посещали концерты Николая, поддерживали его перед серьезными турами и вообще были с ним очень близки. Поэтому о состоянии Баскова сейчас даже страшно думать.