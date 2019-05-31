Басков пролил свет на отношения с Крутым

Николай Басков стал ведущим конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. Как всегда, он удивил и нарядом, и вокалом, и откровениями. С артистом за кулисами "Арены" в детском центре "Артек" встретился корреспондент "Дни.ру".

С основателем и идейным вдохновителем "Детской Новой волны" Игорем Крутым Николая Баскова связывает давняя дружба и творческие контакты. "С Игорем Яковлевичем мы познакомились в 2001 году, когда я готовился к 25-летию, – рассказал Басков в интервью "Дни.ру". – Мама Крутого очень хотела, чтобы в моем репертуаре была его песня. Он пригласил меня домой и предложил на выбор четыре композиции. Остановились на "Шарманке".

Тогда, конечно, певец не предполагал, что она станет визитной карточкой, получит диплом "Песни года" и будет долгие годы его кормить. Оказалась по-настоящему народной!

Рассказал Басков и о том, какой Крутой человек. "В работе он жесткий, требовательный, а в жизни очень открытый, добрый, позитивный, – улыбнулся Николай. – Я бы сказал, что сегодня, когда не стало Иосифа Давыдовича Кобзона, он занял нишу главного человека в российском шоу-бизнесе". Напомним, что в репертуаре Николая Баскова 14 композиций на музыку Игоря Крутого, включая дуэты с Кристиной Орбакайте и Таисией Повалий.

Между тем Николай уже думает, как отметит 45-летие, хотя до него еще больше двух лет. Певцу хочется перещеголять Филиппа Киркорова, который праздновал 50-летие целый год, закатил роскошный банкет в Кремле и потряс невероятным размахом.

Готовясь, Басков следит за формой, чтобы к юбилею подойти в лучшей форме. "Каждый день по 40 минут на голодный желудок хожу по беговой дорожке, отлично все сжигается", – открыл он маленький секрет.