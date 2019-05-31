Басков пролил свет на отношения с Крутым
С основателем и идейным вдохновителем "Детской Новой волны" Игорем Крутым Николая Баскова связывает давняя дружба и творческие контакты. "С Игорем Яковлевичем мы познакомились в 2001 году, когда я готовился к 25-летию, – рассказал Басков в интервью "Дни.ру". – Мама Крутого очень хотела, чтобы в моем репертуаре была его песня. Он пригласил меня домой и предложил на выбор четыре композиции. Остановились на "Шарманке".
Тогда, конечно, певец не предполагал, что она станет визитной карточкой, получит диплом "Песни года" и будет долгие годы его кормить. Оказалась по-настоящему народной!
Рассказал Басков и о том, какой Крутой человек. "В работе он жесткий, требовательный, а в жизни очень открытый, добрый, позитивный, – улыбнулся Николай. – Я бы сказал, что сегодня, когда не стало Иосифа Давыдовича Кобзона, он занял нишу главного человека в российском шоу-бизнесе". Напомним, что в репертуаре Николая Баскова 14 композиций на музыку Игоря Крутого, включая дуэты с Кристиной Орбакайте и Таисией Повалий.
Между тем Николай уже думает, как отметит 45-летие, хотя до него еще больше двух лет. Певцу хочется перещеголять Филиппа Киркорова, который праздновал 50-летие целый год, закатил роскошный банкет в Кремле и потряс невероятным размахом.
Готовясь, Басков следит за формой, чтобы к юбилею подойти в лучшей форме. "Каждый день по 40 минут на голодный желудок хожу по беговой дорожке, отлично все сжигается", – открыл он маленький секрет.
Об этом объявлено публично
Сын показал свежее фото прославленной артистки
Артистка не узнала грудь Сергея Глушко
Девушке пришлось пережить нелегкие минуты
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Гадалка сломала мне жизнь
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Не можем иметь совместных детей
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить в 17 лет
На первом свидании говорил о бывшей
Секс с бывшей
Родить после 30
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Хочу накачать ягодицы
Ориентация Егора Крида
Флиртует с кассиршей