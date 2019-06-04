Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года
Благотворительная организация "Русфонд" рассказала, куда потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых детей.
Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова из Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых от двух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.
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