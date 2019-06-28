Звезда сериала "Девчонки" ушла от мужа

Эллисон Уильямс рассталась с супругом. Голливудская звезда прожила в браке с бизнесменом Рики ван Вином 4 года. Бывшие супруги разошлись на удивление мирно.

31-летняя актриса Эллисон Уильямс и 38-летний бизнесмен Рики ван Вин решили остаться друзьями. Такое заявление бывших супругов выделяется на фоне других громких разводов в Голливуде, большинство из которых сопровождается скандалами и дележом имущества.

Поклонники актрисы в шоке. Отношения в этой паре считали идеальными: Эллисон Уильямс встречалась с Рики до свадьбы четыре года, проверяя свои чувства. На свадьбе звездной четы в 2015 году гуляли Кэти Перри, Том Хэнкс и Энди Конн.

Но сказка закончилась – правда, без обычных в Голливуде громких скандалов. О причинах расставания супруги не сообщают. У них общий дом в районе Челси в Нью-Йорке, который стоит 2 миллиона долларов – однако и Эллисон Уильямс, и Рики ван Вин съехали оттуда и живут раздельно.

"С взаимной любовью и уважением мы приняли решение расстаться как пара. Мы благодарны за дружбу, которая есть и будет между нами", – заявила Уильямс. Возможно, в этом случае обошлось без конфликтов еще и потому, что у пары нет детей. Хотя Эллисон Уильямс, запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Девчонки", ранее заявляла, что мечтает быть матерью – не оставляя при этом карьеру в кино, пишет Cosmopolitan.