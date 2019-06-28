Звезда сериала "Девчонки" ушла от мужа
31-летняя актриса Эллисон Уильямс и 38-летний бизнесмен Рики ван Вин решили остаться друзьями. Такое заявление бывших супругов выделяется на фоне других громких разводов в Голливуде, большинство из которых сопровождается скандалами и дележом имущества.
Поклонники актрисы в шоке. Отношения в этой паре считали идеальными: Эллисон Уильямс встречалась с Рики до свадьбы четыре года, проверяя свои чувства. На свадьбе звездной четы в 2015 году гуляли Кэти Перри, Том Хэнкс и Энди Конн.
Но сказка закончилась – правда, без обычных в Голливуде громких скандалов. О причинах расставания супруги не сообщают. У них общий дом в районе Челси в Нью-Йорке, который стоит 2 миллиона долларов – однако и Эллисон Уильямс, и Рики ван Вин съехали оттуда и живут раздельно.
"С взаимной любовью и уважением мы приняли решение расстаться как пара. Мы благодарны за дружбу, которая есть и будет между нами", – заявила Уильямс. Возможно, в этом случае обошлось без конфликтов еще и потому, что у пары нет детей. Хотя Эллисон Уильямс, запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Девчонки", ранее заявляла, что мечтает быть матерью – не оставляя при этом карьеру в кино, пишет Cosmopolitan.
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