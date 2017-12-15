Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"

Претендентки на кинопремию договорились одеться в черное на церемонию вручения этой награды, которая состоится в Беверли-Хиллз (Калифорния) 7 января 2018 года. К актрисам присоединились и женщины, которые будут их представлять и награждать "Золотым глобусом".

Таким образом представительницы прекрасного пола хотят поддержать участников движения против неравноправия по половому признаку и сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo. В этом обвиняют ряд представителей шоу-бизнеса и, в частности, продюсера Харви Вайнштейна. Скандальными стали обвинения и в адрес звезды мирового кинематографа Кевина Спейси.

Первой солидарность с движением продемонстрировала Гильдия киноактеров США. При оглашении номинантов 13 декабря стало известно, что право объявлять и вручать премию предоставлено только женщинам, передает The Hollywood Reporter.

Среди актрис, претендующих на премию в номинациях "Лучшая женская роль в драме", "Лучшая женская в роль в комедии/мюзикле" и "Лучшая женская роль второго плана", представлены Джессика Честейн, Мэрил Стрип, Фрэнсис МакДорманд, Мишель Уильямс, Эллисон Дженни, Марго Робби, Салли Хокинс, Сирша Ронан, Джуди Денч, Эмма Стоун, Хелен Миррен, Хонг Чау, Мэри Джей Блайдж, Лори Меткаф и Октавия Спенсер. Напомним, 11 декабря стало известно о том, что фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" поборется за кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".