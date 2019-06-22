Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года
Популярная певица Ольга Бузова старается держать в тайне подробности личной жизни. Однако наблюдательным поклонникам удалось раскрыть имя нового возлюбленного звезды.
Несколько часов назад исполнительница опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с певцом Егором Кридом. На снимке музыкант придерживает артистку за талию и смотрит ей в глаза. "Наши встречи становятся приятной закономерностью", – обратилась Ольга Бузова к коллеге.
Екатерина Климова выложила новый пост в Instagram. Люди разгадали тайный посыл, который так хотела скрыть звезда.
На видео актриса едет за рулем в забавной маске для лица. На этот раз выбор пал на мордочку тигра. Поклонникам ролик очень понравился. "Чупака, ты ли это?", "Тигруля на выезде", "Водители в пробке в ауте!", "Когда вечер прошел на ура, а утром надо на работу", "Гаишники скажут: не похожи на фото в водительском удостоверении!", – шутили подписчики.
Несколько дней назад молодая исполнительница разместила на своей странице в Instagram пост, в котором анонсировала концерт в поддержку хип-хоп-артиста Саши Скула. Недавно врачи поставили музыканту страшный диагноз – рак лимфатической системы.
Накануне актриса почувствовала удушье и сразу вызвала медиков. Врачи провели ей ингалирование, однако улучшить самочувствие звезды не удалось. После этого специалисты решили отвезти Лидию Федосееву-Шукшину в столичную больницу.
Зарыли топор войны: Виторгана застукали в компании Богомолова
После развода с телеведущей Максим Виторган длительное время избегал общения с Константином Богомоловом. Однако, судя по всему, вражде актера и режиссера пришел конец.
В четверг, 20 июня, журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов посетили постановку "Мастер и Маргарита" в Московском музее современного искусства. В числе приглашенных на мероприятие оказался и бывший муж телеведущей Максим Виторган.
Поклонники подозревают, что у звезды появился новый возлюбленный
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