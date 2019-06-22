"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии

Дочь певицы Валерии сообщила, что ее друг, рэпер Саша Скул, серьезно болен. Врачи обнаружили у музыканта рак. Анна Шульгина попросила о помощи всех неравнодушных.

Несколько дней назад молодая исполнительница разместила на своей странице в Instagram пост, в котором анонсировала концерт в поддержку хип-хоп-артиста Саши Скула. Недавно врачи поставили музыканту страшный диагноз – рак лимфатической системы.

"Саше нужна наша моральная и финансовая поддержка. Команда близких ему людей, решили помочь и провести большой концерт в поддержку Саши Скула", – поделилась девушка. Знаменитость добавила, что собранные деньги пойдут на лечение.

В комментариях пользователи пожелали музыканту сил в борьбе с тяжелой болезнью. "Выздоравливай, Саша. Держись", "Выздоровления Александру", – написали подписчики на странице дочери Валерии.

Напомним, что в феврале этого года некоторые СМИ распространили известие о смерти рэпера Саши Скула. Информация появилась на официальной странице музыканта в социальной сети. Представители артиста отказались делиться подробностями трагедии. Впоследствии эту новость опровергли, уточняет "Экспресс газета".