"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии
Несколько дней назад молодая исполнительница разместила на своей странице в Instagram пост, в котором анонсировала концерт в поддержку хип-хоп-артиста Саши Скула. Недавно врачи поставили музыканту страшный диагноз – рак лимфатической системы.
"Саше нужна наша моральная и финансовая поддержка. Команда близких ему людей, решили помочь и провести большой концерт в поддержку Саши Скула", – поделилась девушка. Знаменитость добавила, что собранные деньги пойдут на лечение.
В комментариях пользователи пожелали музыканту сил в борьбе с тяжелой болезнью. "Выздоравливай, Саша. Держись", "Выздоровления Александру", – написали подписчики на странице дочери Валерии.
Напомним, что в феврале этого года некоторые СМИ распространили известие о смерти рэпера Саши Скула. Информация появилась на официальной странице музыканта в социальной сети. Представители артиста отказались делиться подробностями трагедии. Впоследствии эту новость опровергли, уточняет "Экспресс газета".
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