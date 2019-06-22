Зарыли топор войны: Виторгана застукали в компании Богомолова
В четверг, 20 июня, журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов посетили постановку "Мастер и Маргарита" в Московском музее современного искусства. В числе приглашенных на мероприятие оказался и бывший муж телеведущей Максим Виторган.
Как рассказали журналисты, артист и режиссер несколько раз заговаривали на протяжении вечера. По словам гостей, мужчины вели себя доброжелательно по отношению друг к другу, забыв давние обиды, передает StarHit.
В этот же день в музее состоялась презентация сервиса "Мобильный художественный театр". Создатель проекта Михаил Зыгарь рассказал, что благодаря приложению можно слушать аудиоспектакли в любом месте. "Сценой здесь выступает с одной стороны город, с другой – воображение зрителя. Предполагается, что каждый спектакль – это прогулка, сопровождаемая аудиодорожкой", – отметил он в разговоре с репортерами.
Напомним, что о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак стало известно в начале весны. Звезды сообщили о расставании в Instagram. Они признались, что уже давно не живут вместе. Бывшие возлюбленные добавили, что не собираются делить имущество и будут вместе воспитывать Платона.
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