Бузову засняли в объятиях с известным певцом
Несколько часов назад исполнительница опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с певцом Егором Кридом. На снимке музыкант придерживает артистку за талию и смотрит ей в глаза. "Наши встречи становятся приятной закономерностью", – обратилась Ольга Бузова к коллеге.
Пользователи не смогли пройти мимо трогательного поста. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе, и предложили им написать совместную песню. "Очень мило смотритесь вместе. Запишите дуэт", "Красивая пара", "Идеальные", "Вам нужен совместный клип", – написали пользователи.
Другие подписчики засомневались в искренности героев фотографии. "И опять она со всем в обнимку, и в глаза смотрит... Фу, как это все искусственно", "Она так со всеми пишет", "Он еле руку на нее положил, даже не полностью. Никакого романа точно нет", – высказали свои мысли комментаторы.
Сама телеведущая пока не прокомментировала слухи о романе с певцом. Напомним, что Ольга Бузова в прошлом состояла в романтических отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился с 2012 по 2016 год. Спустя несколько лет певица приняла участие в шоу "Замуж за Бузову", чтобы найти избранника. Победителем шоу стал сыровар Дмитрий Лебедев. Однако знаменитость решила разорвать отношения с мужчиной, как только узнала о том, что он обманывал и избивал свою бывшую возлюбленную.
Кома добила знаменитого продюсера
Известный телеведущий унизил певицу
Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Никто не ожидал от ведущей ничего подобного
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Жанна Фриске
Свекровь не хочет общаться с внуками
Мачеха подкатывает к моему парню.
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Беременна от пьющего
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Анальный секс
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Конфликт в Чемодановке
Негры.
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вопрос админу
Вам нравится женщины за рулём?
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Она верит в гороскоп
Двойное проникновение