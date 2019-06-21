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Пережившую падение летательного аппарата певицу трясет от ужаса

Фото: Пресс-служба
Певица Варвара всегда ищет знаковые места для своих видео. Интересные клипы были сняты на Валааме и Алтае, в горах Марокко, в Сибири, а также на Соловках. Для очередной работы было выбрано Ишутинское городище на утесе реки Красивая Меча, что в Липецкой области. Но случилось несчастье.
прочитано 530 раз

Об этом месте сохранилась интересная легенда. Во время татаро-монгольского нашествия, как говорят, городок казался захватчикам лакомым кусочком. Они сделали не одну попытку его захватить, но благодаря хитрости местных жителей им это никогда не удавалась – как только захватчики приближались к городу, он мгновенно пустел. Ни одного человека не было ни на улицах, ни в домах. Обыскав все в округе, горе-воители обнаруживали только теплые угли в печах. Это странное явление настолько обескураживало и пугало суеверных татар, что они поспешно оставляли городок. А жители вновь, как будто из-под земли, возвращались. 

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"Городок был поистине неуязвим для врагов – с трех сторон его окружали крутые рвы, дополнительно была возведена укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал земляной вал, – рассказала Варвара. – Это очень сильное энергетическое место. По рассказам местных жителей, краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов, ставшее серьезной преградой для орды".

Фото: Пресс-служба

Съемки клипа затянулись почти на неделю, не обошлось и без происшествий. Техника в этих местах работает с перебоями, – говорит Варвара. – На второй день съемок на нас с высоты сорока метров упал тяжеленный дрон. Чудом остались живы после падения! К тому же летательный аппарат рухнул в сантиметре от волос и лишь чудом они не попали в лопасти. От пережитого ужаса меня до сих пор трясет! Кроме того, во время тех съемок периодически отключалась или быстро разряжалась камера, а для того чтобы заехать на один из холмов, пришлось толкать машину. Двигатель просто не тянул".

Фото: Пресс-служба

Тем не менее съемки на композицию "Разольется река", стихи к которой написаны известной поэтессой Татьяной Рогозиной, были завершены. "Но страху я натерпелась порядочно", – заверила этно-дива.

Автор: Феликс Грозданов21 июня 2019, 19:59

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