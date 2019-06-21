Пережившую падение летательного аппарата певицу трясет от ужаса
Об этом месте сохранилась интересная легенда. Во время татаро-монгольского нашествия, как говорят, городок казался захватчикам лакомым кусочком. Они сделали не одну попытку его захватить, но благодаря хитрости местных жителей им это никогда не удавалась – как только захватчики приближались к городу, он мгновенно пустел. Ни одного человека не было ни на улицах, ни в домах. Обыскав все в округе, горе-воители обнаруживали только теплые угли в печах. Это странное явление настолько обескураживало и пугало суеверных татар, что они поспешно оставляли городок. А жители вновь, как будто из-под земли, возвращались.
"Городок был поистине неуязвим для врагов – с трех сторон его окружали крутые рвы, дополнительно была возведена укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал земляной вал, – рассказала Варвара. – Это очень сильное энергетическое место. По рассказам местных жителей, краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов, ставшее серьезной преградой для орды".
Съемки клипа затянулись почти на неделю, не обошлось и без происшествий. Техника в этих местах работает с перебоями, – говорит Варвара. – На второй день съемок на нас с высоты сорока метров упал тяжеленный дрон. Чудом остались живы после падения! К тому же летательный аппарат рухнул в сантиметре от волос и лишь чудом они не попали в лопасти. От пережитого ужаса меня до сих пор трясет! Кроме того, во время тех съемок периодически отключалась или быстро разряжалась камера, а для того чтобы заехать на один из холмов, пришлось толкать машину. Двигатель просто не тянул".
Тем не менее съемки на композицию "Разольется река", стихи к которой написаны известной поэтессой Татьяной Рогозиной, были завершены. "Но страху я натерпелась порядочно", – заверила этно-дива.
Звезда вынуждена оставить работу
Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Танцовщицу спустили с небес на землю
Кома добила знаменитого продюсера
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Что меняет роспись?
Мачеха подкатывает к моему парню.
Раннее облысение
Мой батяня отымел мою жену...
Прямая трансляция с Путиным
Навязчивая девушка
Беременна от пьющего
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Конфликт в Чемодановке
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Негры.
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Вопрос админу
Как вы спасаетесь от жары?
Вам нравится женщины за рулём?
Она верит в гороскоп
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.
Подарил машину, а оформил на себя
Влюбилась в парня подруги