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Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки

Фото: www.globallookpress.com
Во вторник на iTunes и всех стримминговых платформах страны состоится премьера песни Варвары "Разольется река". Каково же будет удивление поклонников этой фолк-певицы, когда они узнают имя автора композиции!
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Дмитрий Рогозин в недавнем прошлом – заместитель председателя правительства Российской Федерации. Сегодня он руководит государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". А его жена Татьяна – председатель попечительского совета ИНВА-Академии, которая занимается искусством и социальной реабилитацией подрастающего поколения. Татьяна, если верить открытым источникам, – дочь полковника Геннадия Серебрякова, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), служившего на американском направлении. 

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Но теперь ее имя зазвучит не только в связи со знаменитым отцом-шпионом или благотворительной работой. Только что Татьяна Рогозина заявила о себе как поэтесса и теперь штурмует эстрадные подмостки!

Композицию "Разольется река", которую исполнила Варвара, она посвятила всем людям, находящимся в разлуке с любимыми. Рогозина уверяет, что это песни про всех мужчин, которые исполняют свой долг в горячих точках, уезжают в длительные командировки или по стечению жизненных обстоятельств не могут проводить время с семьей. 

Татьяна Рогозина и певица Варвара недавно вернулись из совместной поездки по Сибири – любовь к русским просторам их объединила и вдохновила на "весеннее" творчество.

"Я рада, что песня получилась живой, яркой и по-особенному народной. Стихи родились буквально за считаные минуты. Весна всегда вдохновляет, а путешествие в хорошей компании рождает порыв. Во время поездки мы общались и поняли, что нас многое объединяет. Мы – женщины, которые умеют по настоящему любить и ждать", – сообщила поэтесса. 

Варвара и Татьяна Рогощина. Фото: Личный архив

Напомним, что в последнее время в чиновниках, политиках  и предпринимателях все чаще открывается поэтический дар. Например, официальный представитель МИД Мария Захарова написала песни для Зары и Кати Лель. Композиции предпринимателя Михаила Гуцериева есть в репертуаре практически всех российских звезд, начиная с Аллы Пугачевой. Бывший член попечительского совета директоров ОАО "Оборонсервис" Евгения Васильева выпустила несколько сборников стихов. 

Автор: Иван Губкин25 марта 2019, 12:46

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