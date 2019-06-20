Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"

Четверть акций телестройки "Дом-2" отошла топ-менеджеру в команде самого состоятельного украинца Рината Ахметова – харьковчанину Игорю Сырый. Об этом сообщает телеканал "360".
Сырый ранее был главой "Метинвест Холдинг" Ахметова. Затем он перешел в другую структуру. Как отмечают собеседники "Коммерсанта", примеров, когда менеджеры с Украины мигрируют на более крупные и интересные российские проекты, очень много. Это и продюсер Александр Роднянский, и Александр Цекало, и Влад Ряшин и его Star Media.
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