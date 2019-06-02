Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 32 июня 2019 года.



Дочь умершей Началовой вывезли из страны

Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России. Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.

Дочь Юлии Началовой Вера отправилась на отдых в Турцию в компании своего отца Евгения Алдонина, его супруги Ольги и маленького Артема. Учеба в школах – общеобразовательной и музыкальной – у Веры завершилась, так что она может отвлечься от проблем и провести время с семьей на курорте. Судя по всему, звездная семья отправилась в Турцию.



"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото

Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу.

Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу. Кто-то даже сравнил ее с Пенелопой Крус, отметив, что 32-летняя исполнительница пребывает в отличной форме.

"Разжечь костер": Оскорбленной Бузовой дали совет против Собчак

Звезда телестройки "Дом-2" Ольга Бузова может остаться в выигрыше от громкого модного скандала, в центре которого она оказалась благодаря Ксении Собчак. Эксперты дали поющей ведущей несколько советов.

Модный скандал, разгоревшийся после выхода в эфир передачи Ксении Собчак "Инстаграмщицы", в эфире которой она упомянула Ольгу Бузову в весьма неприятном контексте, набирает обороты.



Королева удивила стриптизом вдову Кобзона

Наташа Королева в день своего рождения не только принимала подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами.

Праздник артистка отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить эротический танец в гримерке.

"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске

Дмитрий Шепелев сходил в кино с шестилетним сыном Платоном. По словам телеведущего, между ними возникли разногласия.

Шепелев поделился последними новостями из жизни в Instagram. Телеведущий провел время с сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

