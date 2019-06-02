Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года
Дочь умершей Началовой вывезли из страны
Дочь умершей Юлии Началовой вывезли за пределы России. Бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин, отправился со всей семьей к морю.
Дочь Юлии Началовой Вера отправилась на отдых в Турцию в компании своего отца Евгения Алдонина, его супруги Ольги и маленького Артема. Учеба в школах – общеобразовательной и музыкальной – у Веры завершилась, так что она может отвлечься от проблем и провести время с семьей на курорте. Судя по всему, звездная семья отправилась в Турцию.
"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото
Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу.
Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу. Кто-то даже сравнил ее с Пенелопой Крус, отметив, что 32-летняя исполнительница пребывает в отличной форме.
"Разжечь костер": Оскорбленной Бузовой дали совет против Собчак
Звезда телестройки "Дом-2" Ольга Бузова может остаться в выигрыше от громкого модного скандала, в центре которого она оказалась благодаря Ксении Собчак. Эксперты дали поющей ведущей несколько советов.
Модный скандал, разгоревшийся после выхода в эфир передачи Ксении Собчак "Инстаграмщицы", в эфире которой она упомянула Ольгу Бузову в весьма неприятном контексте, набирает обороты.
Королева удивила стриптизом вдову Кобзона
Наташа Королева в день своего рождения не только принимала подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами.
Праздник артистка отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить эротический танец в гримерке.
"Самая смешная обезьяна": Шепелев рассказал о разногласиях с сыном Фриске
Дмитрий Шепелев сходил в кино с шестилетним сыном Платоном. По словам телеведущего, между ними возникли разногласия.
Шепелев поделился последними новостями из жизни в Instagram. Телеведущий провел время с сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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