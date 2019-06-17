Юлия Чичерина сразила наповал новым амплуа
После переезда в Луганск певица изменилась до неузнаваемости. Юлия коротко остригла волосы, стала носить камуфляжную экипировку, а в ее руках часто можно наблюдать оружие.
Подписчикам такие изменения не пришлись по нраву, и они начали глумиться над звездой. "Почему этот мужчина в платье?" – съязвил один из критиков.
Кто-то спросил, не родственники ли они с актером Иваном Охлобыстиным. "Мы братья", – пошутила в ответ артистка.
Чичерину раскритиковали и за военные атрибуты. "Не забывай, что ты человек! Оружие в твоих руках?", "Милая Юля, лучше просто гитара!" – написали фанаты.
"Талантливая певица продирается сквозь скорбь, знакома со звуками взрывов и умеет держать оружие. Смутные времена", – поделился мыслями активный пользователь Сети.
Напомним, что недавно екатеринбургская исполнительница выпустила клип "Его оплот". Как сообщает URA.ru, эту композицию Юлия Чичерина посвятила убитому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
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