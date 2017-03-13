Чичерина назвала Самойлову победительницей "Евровидения"

Юлия Чичерина поддержала выбор представителя России на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещала впервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса.

На своей странице в Facebook рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе героическим поступком: "Впервые в жизни буду смотреть Евровидение и болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбиции или интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудный момент в агрессивно настроенной среде, героический поступок, какое бы место она не заняла-для меня она уже победила! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" Саму исполнительницу Чичерина назвала прекрасным представителем России с мощнейшим духом и потрясающим талантом.

Вслед за Чичериной певицу Юлию Самойлову, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, поддержали и другие популярные артисты и исполнители.

Тем не менее уважаемый в России певец Иосиф Кобзон негативно отреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представит певица с ограниченными возможностями, и призвал отказаться от участия в "Евровидении".

Накануне, в эфире Первого канала было объявлено о том, что на "Евровидении-2017" в украинской столице нашу страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Она выступит на конкурсе с песней Flame Is Burning Леонида Гуткина, который ранее уже работал с участницами "Евровидения" Полиной Гагариной и Диной Гариповой.





Юлия Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной из постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией, Румынией.

Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию. Решение отправить Юлю на главный европейский конкурс песни кажется стратегически верным: ее нет в пресловутых черных списках, вокальные данные безупречны, а физические особенности не позволят даже оголтелым националистам освистать, заплевать и заклевать участницу.