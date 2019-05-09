"Ничего не предвещало беды": смерть Доренко раздавила Разина
Несколько минут назад в микроблоге музыкального продюсера появился пост, посвященный главному редактору радиостанции "Говорит Москва". Андрей Разин рассказал, что в последний раз общался с Сергеем Доренко неделю назад. Тогда он даже не подозревал, что у журналиста могут быть проблемы со здоровьем.
"Есть информация, что Доренко ехал на мотоцикле, но вдруг упал. Возможно, у него оторвался тромб. Последний раз я с ним общался неделю назад, ничего не предвещало беды. Хороший был человек", – поделился своими мыслями продюсер.
Не остался в стороне и спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. В посте, опубликованном в Instagram, он назвал Сергея Доренко "невероятно харизматичным человеком", "журналистом-акулой". "Горел асфальт, ты был его герой", – написал телеведущий.
Напомним, что Сергей Доренко скончался 9 мая от остановки сердца. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле в центре Москвы, передает ТАСС. Прохожие сразу вызвали медиков, однако врачам не удалось спасти его.
C 2014 года Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции "Говорит Москва". До этого журналист возглавлял "Русскую службу новостей". Он также был ведущим канала ОРТ.
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