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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 мая 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Звезды не дают россиянам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений даже в День Победы. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 мая 2019 года.   
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Затравивших бедную дочь Алсу злопыхателей прижали к стене 

Скандал с победой дочери Алсу на шоу до сих пор не утихает. Поклонники Микеллы Абрамовой решили заступиться за девочку.

Возмущенные россияне уже несколько недель не дают покоя дочери Алсу. Итог голосования шоу "Голос. Дети" разделил людей на два лагеря. Одни искренне ненавидят ребенка, другие встали на его защиту. 

Волочкова выставила напоказ часть тела тайного любовника

Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников. Эпатажная балерина вновь показала часть тела своего тайного любимого мужчины.

Волочкова решила приоткрыть завесу тайны и разместила в своем Instagram фото, на котором она сидит в обнимку с любимым мужчиной. На снимке видна лишь рука тайного Ромео.

Выбора не было: Васильеву заставили отдать бешеные деньги за встречу с внуками

Спустя два года разлуки актриса Татьяна Васильева смогла обнять своих внуков Ваню и Гришу. Однако артистка была вынуждена ради этого расстаться с огромной суммой.

Дело в том, что между Васильевой и первой женой ее сына Филиппа Анастасией три года шли судебные тяжбы. Народная актриса пыталась через суд добиться встреч с внуками, которых бывшая невестка увезла в Германию.

"Они все одинаковые": Кудрявцева разочаровалась в молодом муже

Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в молодом муже. Точнее, в его способностях. Возлюбленный не справился с важным поручением.

Сейчас Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем Игорем Макаровым на майских праздниках. Недавно она осталась крайне недовольна своим любимым. 

"Как сестрички": 47-летнюю Орбакайте перепутали с Вайкуле

Кристина Орбакайте с радостью показывает, как проводит майские праздники в Италии. Поклонники певицы заметили сходство кумира с другой известной артисткой Лаймой Вайкуле.

47-летняя Орбакайте разместила в своем Instagram снимок, на котором певица присела на пенек, чтобы передохнуть после подъема на гору Монте-Соларо. "Поднялись на вершину острова Капри, пройдено 921 ступенька (это только вверх), теперь предстоит спуск!" – написала она.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

9 мая 2019, 17:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алина
Ответить
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