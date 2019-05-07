Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года
"Гордыня и безнаказанность": Михалков набросился на скандальные телешоу
Кинорежиссер раскритиковал современные телешоу. Никита Михалков выступил с обличительной речью в новом выпуске интернет-проекта "Бесогон".
Артист заявил, что чрезмерный просмотр скандальных телепередач о личной жизни звезд негативно влияет на моральный облик зрителя. "Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность", – поделился своими размышлениями режиссер.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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