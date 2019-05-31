Известная актриса вызвала омерзение заросшими подмышками
На черно-белом снимке Малаика позирует с поднятыми руками, демонстрируя стройную фигуру. Фото не вызвало бы такого ажиотажа, если бы не один пикантный нюанс – небритые подмышки знаменитости.
Многие осудили теледиву за небрежное, по их мнению, отношение к телу. Некоторые отметили, что волосатые подмышки у женщины – это мерзко. "Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно", "Что за черт! Побрейся. Это странно!", "Тебе нужен воск", – прокомментировали кадр фолловеры.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту Ароры. "А мне нравится. Это проявление уверенности в себе. Все знаменитости должны так делать", "Такая горячая и смелая Малаика", "Сексуальная девушка", – написали поклонники актрисы.
Малаика Арора сыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает как продюсер. Также знаменитость танцует и участвует в качестве судьи в India's Got Talent – индийском аналоге шоу "Минута славы".
Добавим, что мода на отказ от депиляции у женщин возникла несколько лет назад. В массы ее продвинули такие мировые звезды, как Джулия Робертс, Мадонна, Майли Сайрус, Бритни Спирс и другие.
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