Дебошир Панин получил штраф на десятки тысяч за курение в самолете

Суд во Владимирской области постановил оштрафовать за курение Алексея Панина, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Стамбул. Актеру придется заплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа", пишет "Вечерняя Москва". У Панина есть 15 дней, чтобы обжаловать это решение.
Инцидент произошел 1 декабря 2018 года. Бортпроводник сделал замечание артисту, однако Панин пришел в ярость. В результате его сняли с рейса, а компании пришлось провести санобработку воздушного судна. Издержки были оценены в 59 тысяч рублей.
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