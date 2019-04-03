Королева ответила матом на слова Шнурова
Несколько дней назад вышло интервью Наташи Королевой. Она приняла участие в передаче Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама". Певица рассказала, что ей запретили въезд на Украину сроком на пять лет. Из-за решения СБУ она не может выступать на родине, да и просто приезжать туда.
"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Ну, понимаешь, Тигран, это бредовая история. Но я с ними сужусь. Я сужусь с СБУ, и наше дело уже в Европейском суде. Это уже последняя инстанция", – похвасталась Наташа Королева.
По этому поводу на своей официальной странице в Instagram Сергей Шнуров опубликовал стихотворение. Опус артист посвятил состоянию отечественной эстрады: "Зарывать пора уже таланты/ В землю, как отходы от АЭС./ Мы мутанты, со времен Антанты/ Излучаем сущностный регресс./ Не пиши, не сочиняй! Не надо!" Разумеется, свое сочинение он щедро сдобрил нецензурной лексикой.
В комментариях одной из первых высказалась Наташа Королева, тоже употребив крепкое словцо: "Ой, Сережа, и не говори!/ Я сама тихонечко ***,/ Как из доброй "Маленькой страны"/ СБУ решила сделать зверя./ Видно, з глузду з’iхали вони!"
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