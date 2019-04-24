Известную певицу опозорили на сцене (видео)
Ариана Гранде после попадания в нее желтого снаряда выступление остановила. Певица пристыдила зрителей, после чего шоу продолжилось.
Предполагают, что метнуть в звезду лимон могли поклонники певицы Бейонсе. Они якобы выражали недовольство тем, что их кумир получил за выступление на фестивале меньший гонорар, чем Ариана Гранде. Версия подтверждается тем, что лимон стал "визитной карточкой" Бейонсе после выхода ее альбома Lemonade, передает РЕН ТВ со ссылкой на британскую The Sun.
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