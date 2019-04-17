Растерянный Меньшов попал в лапы мошенников
Кинематографист рассказал, что его поймали врасплох. Режиссеру позвонили, когда он ехал в машине. Собеседник представился сотрудником банка.
"У вас деньги сняты со счета", – пугал Владимира Меньшова голос в трубке. Звезде советского кино приказали найти ближайший банкомат.
"Я судорожно набирал эти цифры. А что это я делаю? Надо быстро перекрыть канал утечки денег. Что я и сделал. Послал ему 40 тысяч рублей", – улыбается кинематографист.
Вечером Меньшов рассказал о случившемся жене – Вере Алентовой. "Которая гораздо больше лох чем я. И я ее многократно останавливал от таких поступков. В данном случае она на меня посмотрела изумленно и сказала: "Ты что?" – делится Владимир Валентинович.
Режиссер только вечером сообразил, что оплошал. "Попал в лапы обманщиков. Оно, действительно, досадно. Как я мог? Они умеют преодолеть эти барьеры и найти слабое место", – корил себя Владимир Меньшов в эфире YouTube-шоу "The Люди".
Кинематографист также признался, что ему не хватает уверенности в себе. Сложно представить, но обладатель "Оскара" Владимир Меньшов может растеряться в сложной ситуации.
"Меня легко сбить с толку, поймать на чем-то. Если сильный противник, я теряюсь. Мне нужно, чтобы время прошло, чтобы я нашел контраргументы. Я знаю за собой это качество и стараюсь не подставлять себя в такие ситуации", – поведал Владимир Меньшов.
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