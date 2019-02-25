Повереннова жестко ответила на критику Алентовой
Совместную фотографию с Верой Алентовой Повереннова опубликовала на своей странице в Instagram. Народной артистке 21 февраля исполнилось 77 лет. У Алентовой нет аккаунтов в соцсетях, и Дарья предложила желающим поздравить известную актрису сделать это в своем микроблоге.
"Сегодня отмечает День Рождения моя сценическая "мама", Народная артистка России, Вера Валентиновна Алентова... Послезавтра мы будем играть наш спектакль, и я с удовольствием передам Вере Валентиновне и ваши поздравления, дорогие подписчики!" – написала Повереннова.
Подписчики Дарьи с радостью воспользовались предоставленной возможностью. Множество пользователей передали поздравления и наилучшие пожелания звезде фильма "Москва слезам не верит".
Скандал разразился через три дня, когда Повереннова опубликовала второй снимок с Алентовой. Дарья передала подписчикам слова благодарности от знаменитости, которую тронули поздравления зрителей. Однако некоторым подписчикам не понравилась фотография. Они оставили бестактные комментарии по поводу внешности и таланта Алентовой.
Возмущенная атакой на знаменитость Повереннова закрыла комментарии к посту и жестко прошлась по критикам. "Ничего не изменится в нашей стране, пока люди не научатся держать свое дерьмо при себе!" - написала рассерженная Дарья. Большинство подписчиков с ней согласились. В то же время некоторые отметили, что Дарья сама вызвала скандал, опубликовав неудачный снимок актрисы, пишет "Комсомольская правда".
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