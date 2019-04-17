"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото

Звезда сериала "Султан моего сердца" отдыхает в Грузии. Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.

Знаменитость порадовала поклонников фотографиями из отпуска. На сей раз 26-летняя Александра Никифорова выложила "уютный" кадр, на котором предстала неглиже. Артистка задумчиво склонилась над печатной машинкой, с ее плеча сползла рубашка. На фото видны и оголенные ноги звезды.

"Активно собираю впечатления, о которых буду писать в мемуарах, когда выращу дочкиных детей. Грузии будет посвящена отдельная глава", – цитирует подпись к посту Александры Никифоровой Пятый канал.

Многим фолловерам снимок пришелся по душе, но некоторые отметили, что раздеваться актрисе не стоит. "Что-то Александра все обнажается... Она и так хороша, но совсем не секси. Тогда зачем?", "Александра, зачем Вы выкладываете "обнаженные" фотографии? Я не ханжа, но это некрасиво. Не разочаровывайте нас. И не забывайте, что Вы мама", - раскритиковали Никифорову пользователи соцсети.

Грандиозные писательские планы артистки поклонников не заинтересовали. Зато они заметили небольшую татуировку на ноге Александры. Изображение понравилось подписчикам – его посчитали изящным и стильным.