"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото
Знаменитость порадовала поклонников фотографиями из отпуска. На сей раз 26-летняя Александра Никифорова выложила "уютный" кадр, на котором предстала неглиже. Артистка задумчиво склонилась над печатной машинкой, с ее плеча сползла рубашка. На фото видны и оголенные ноги звезды.
"Активно собираю впечатления, о которых буду писать в мемуарах, когда выращу дочкиных детей. Грузии будет посвящена отдельная глава", – цитирует подпись к посту Александры Никифоровой Пятый канал.
Многим фолловерам снимок пришелся по душе, но некоторые отметили, что раздеваться актрисе не стоит. "Что-то Александра все обнажается... Она и так хороша, но совсем не секси. Тогда зачем?", "Александра, зачем Вы выкладываете "обнаженные" фотографии? Я не ханжа, но это некрасиво. Не разочаровывайте нас. И не забывайте, что Вы мама", - раскритиковали Никифорову пользователи соцсети.
Грандиозные писательские планы артистки поклонников не заинтересовали. Зато они заметили небольшую татуировку на ноге Александры. Изображение понравилось подписчикам – его посчитали изящным и стильным.
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