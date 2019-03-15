Оголившая ягодицы Чехова бросила вызов Кардашьян
По мнению актрисы, сегодня путь к популярности весьма прост: нужно ухаживать за своим телом и ходить в спортзал. Людям больше не нужно посещать библиотеки и театры, читать серьезные книги, делиться философскими размышлениями и искать в себе таланты. Пользователи оценят только внешнюю оболочку.
"Когда напрягаю талант свой иль мозг, / Не виден малейший подписчиков рост. / Но стоит мне задом своим повернуться, / То лайки как манна небесная льются", – написала Анфиса Чехова. Она с иронией добавила, что именно фигура помогает многим зарабатывать большие деньги, пока одаренные люди остаются в тени. В качестве примера телеведущая упомянула Ким Кардашьян, которая известна своими пышными формами.
К посту знаменитость добавила пикантную фотографию, на которой запечатлена в черном нижнем белье. Многие пользователи даже не обратили внимание на произведение артистки и принялись нахваливать ее фигуру. "Шикарная попа!", "Фото очень красивое!", "Фигура – огонь!" – отмечали они.
Другие комментаторы поблагодарили Анфису Чехову за такое злободневное стихотворение. "Наконец-то эта ода написана. Мы ее так долго ждали. Вы как всегда в самую точку попадаете своими стихами, Анфиса! Спасибо за ваш талант!", "Прямо в точку! Хочется отправить половине фитоняшек, так как правильно говорить они не умеют, да и не стараются даже. Видно, что, кроме попы, особо умом не блещут", – написали они.
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