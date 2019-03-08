Малахов посадил полуторагодовалого ребенка на жесткую диету
Малахов ответил в эфире программы "Судьба человека" на вопрос Корчевникова о том, как часто он готовит для всей семьи. Телеведущий признался, что у него выдается не слишком много свободного времени для этого занятия.
Более того, Малахов тщательно следит за здоровьем наследника. Приходится даже ограничивать его в еде, так как малыш, что характерно для его возраста, любит полакомиться тем, что может пагубно сказаться на его организме. "Наташа следит, чтобы он не перебарщивал с хлебом, потому что, как все маленькие дети, он любит покушать то, что нельзя. У него вечером даже небольшая диета, потому что нам 1,3, а мы весим 15 килограммов, что чуть-чуть многовато" – рассказал телеведущий.
Ранее шоумен Андрей Малахов рассказал о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.
Андрей Малахов чуть более года назад впервые стал отцом. Шоумен отмечает, что очень ждал этого ребенка и был счастлив сообщить о его появлении своей матери Людмиле Николаевне. Меж тем телеведущий жалеет, что его отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.
В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Малахов рассказал ведущему Борису Корчевникову, как прощался с умирающим родителем. В ожидании смерти отца шоумен читал молитвы.
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