"Нарядный колхоз": российских звезд назвали убогими
Именно так считает известный блогер Лена Миро. Более того, обозревательница считает наших звезд "убогими".
"Они не стильные. Нарядные – да. Причесанные – да. Тщательно накрашенные – да. Но стиля – нет. Колхоз. Чистенький такой, нарядный колхоз. Нет у нас ни Мадонны, ни Леди Гага, ни Джастина Бибера", – вздыхает Миро в своем ЖЖ.
По мнению Лены, стиль – это порождение индивидуальности, а представители российской эстрады – "безликая серость". "Тихо пролезшая – кто ртом, кто жопой, кто интригами – в так называемое светское общество России. Хочется, правда, назвать его скотским, зная истории из прошлого наших звезд тусовки", – рассуждает блогер.
Миро отметила, что обыватели часто воспринимают откровенную глупость звезд, как часть продуманной пиар-кампании. Однако, по ее мнению, это не расчетливый ход небожителей, а реальное положение дел.
Из-за отсутствия таланта, индивидуальности и ума отечественные знаменитости носят вышедшие из моды прически и нелепые платьица "как у советских пластмассовых кукол". Под толстым слоем устаревшей "мишуры" наши звезды "скрывают внутреннюю убогость и провинциальные комплексы".
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