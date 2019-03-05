Слухи, сплетни, скандальные заявления и ссоры – с помощью этого отечественные звезды заставляют обсуждать их жизнь. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года.



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