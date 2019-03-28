Свергнутая королева красоты ответила на обвинения в продаже тела
Манекенщица рассказала, что в последние дни стала чаще сталкиваться с негативными комментариями в социальных сетях. Пользователи обвиняют девушку в том, что она предоставляет эскорт-услуги состоятельным мужчинам. Как отметила модель, большинство замечаний исходят от ботов. Она уверена, что они появляются не просто так – кто-то хочет "потопить ее репутацию".
Чтобы восстановить доброе имя, Семеренко решила перечислить свои главные достижения к 24 годам. Алеся заявила, что три года работала моделью в Китае и смогла самостоятельно накопить на квартиру. Она заключила контракт с крупным агентством в Европе, появлялась на обложках журналов и каталогов.
Недавно девушка поступила в университет и уже прочла более 100 книг. В ближайшее время модель готовится к открытию собственной кофейни. Она поддерживает здоровый образ жизни и ведет блог, в котором делится своим опытом. "Заметьте, в отличие от многих моделей, меня читают", – уточнила красавица.
По словам Семеренко, она не претендует на то, чтобы "стать Альбертом Эйнштейном или Ренатой Литвиновой". "Я думаю, не самый плохой список для обычной девочки из обычной семьи? Давайте голосовать – на завод меня?" – обратилась она к пользователям.
Ранее директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк объяснила, почему организаторы лишили девушку титула "Мисс Москва – 2018". Она утверждает, что Семеренко нарушила условия соглашения: отказалась посетить ряд благотворительных мероприятий. При этом, как подчеркивает Татьяна, Алеся вела активную жизнь в социальных сетях.
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