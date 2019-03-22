"Вранье!": свергнутая "мисс Москва – 2018" высказалась о гнусном предательстве

Победительницу конкурса "Мисс Москва – 2018" Алесю Семеренко лишили почетного титула. Девушка поспешила прокомментировать случившееся.

Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк отметила, что модель лишили короны из-за того, что она нарушила условия соглашения. Девушка отказалась посетить ряд благотворительных мероприятий. Каждый раз организаторы пытались с ней связаться, но Алеся либо игнорировала звонки, либо ссылалась на плохое самочувствие.

Андреева-Фальк заявила, что при этом Семеренко ведет активную жизнь в Instagram. Манекенщица долго не хотела отдавать корону, но в итоге вернула ее. Как утверждает директор состязания, украшение было повреждено, передает Комсомольская правда.

Модель разместила гневный пост в Instagram, обвинив организаторов в клевете. Семеренко рассказала, что была недоступна только в течение недели – телефон находился в ремонте. В остальное время девушка была на связи "24 часа в сутки", но не получила ни одного предложения.

Алеся заверила, что доставила корону в идеальном состоянии, записала процесс возвращения на видео и разместила в Stories. "Сломала корону? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя три месяца после финала? Я лично отвезла ее в офис, и у меня ее благополучно приняли", – цитирует девушку телеканал "360".

Титул перейдет к участнице, завоевавшей второе место, – Ксении Поленовой. Семеренко считает, что такую победу нельзя просто так забрать. Она знает, почему ее лишили короны, но оставит истинную причину в секрете.

"Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", – заявила она. Модель добавила, что после скандала стала получать больше предложений о съемках и рекламе.

Финал конкурса красоты "Мисс Москва – 2018" прошел в декабре прошлого года. В состязании приняли участие 49 девушек в возрасте от 15 до 25 лет, напоминает НСН.