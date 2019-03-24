Известная актриса попросила Путина о гражданстве

Певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что мечтает о российском паспорте. Об этом она заявила в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Известная по сериалу "Дикий Ангел" актриса заявила, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад. "Мне только остается, чтобы Путин мне выдал паспорт", – добавила со смехом певица, после чего напрямую обратилась с такой просьбой к президенту РФ.
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