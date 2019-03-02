Принц Уильям в шоке: Миддлтон заговорила о четвертом ребенке
Миддлтон вместе с мужем – британским принцем Уильямом прилетела в Северную Ирландию. В городе Баллимина супруги встретились с фанатами. Поклонники столпились вдоль улиц, чтобы поприветствовать августейшую чету.
Здороваясь с жителями города Кейт обратила внимание на мужчину с грудным ребенком на руках. Герцогиня принялась расспрашивать незнакомца о малыше. Звезда выяснила, что кроху зовут Джеймс и ему пять месяцев.
"Он восхитителен. Глядя на него, мне хочется еще детей", — сказала жена принца Уильяма.
Свидетели этого диалога заподозрили, что Миддлтон вновь в положении. Меж тем, сама герцогиня отметила, что Уильям был бы обеспокоен такой перспективой. Скорее всего, Кейт отлично себя чувствует в роли многодетной матери, а вот принц все еще побаивается ответственности. Более того, герцог Кембриджский прямо говорил, что, несмотря на то, что очень любит своих детей Джорджа, Шарлоту и Луй, он очень устает от них.
Добавим, что Кейт Миддлтон ранее рассказывала, что держит наследников в ежовых рукавицах. Детям не позволяют играть с современными гаджетами. Режим дня малышей расписан по минутам, с детьми работают опытнейшие специалисты, поэтому у малышей нет возможности бездельничать.
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