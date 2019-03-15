"Мой – длиннее": Собчак уделала Шнурова размером причиндалов

Поэтический баттл телеведущей и фронтмена группы "Ленинград" продолжается. Перебранка теперь уже бывших друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова успела многим надоесть. К счастью, в словесной дуэли наметился победитель.

Теледива вновь порадовала подписчиков в Instagram строками, о вокалисте. Ксения Собчак сообщает в стихах, что Сергей Шнуров играет не по правилам. Артист опубликовал в микроблоге посвященную ей поэзу, назвав ее "контрольным выстрелом", а после трусливо удалил пост. К несчастью для певца все, что попадает в Сеть, остается там навсегда – теледиве удалось раздобыть скриншот.

"Я проснулась, в ленте – ничего, / Но реальность вылезла наружу: / Выстрел был, но как-бы нет его! / Типа, кто-то тихо пукнул в лужу", - пишет Ксения.

После Собчак напомнила Шнурову, что пора отвлечься от ее персоны и заняться более приятными вещами. "Выпей водки, погляди в окно, / Старые хиты свои послушай, / Про Тинькова поснимай кино, /Абрау-Дюрсо пойди откушай. / Чем общаться мысленно со мной, / Как с ножом за мною с рифмой гнаться, / Поцелуйся с молодой женой, / Есть на свете много, чем заняться", – осадила знаменитость противника.

В конце стихотворения Ксения Собчак отмечает, что Сергей Шнуров действует "на смех всей стране". Якобы лидер группы "Ленинград" решил помериться с ней размером причиндалов. "Ты меня не сможешь победить. Мой – длиннее, он же – виртуальный", – резюмировала телеведущая.

Меж тем, интернет-обыватели, узнав, что Сергей Шнуров удалил свои строки, поставили в перебранке жирную точку – отдали победу Ксении Собчак. Особенно фолловеры выделяли юмор в строках Ксении Собчак.