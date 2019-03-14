"Под лавку паразитов": Собчак и Шнурова отхлестали за грязную перебранку

В скандальном поэтическом диалоге, устроенном знаменитостями в Сети, появился арбитр. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в стихотворной форме разнес телеведущую Ксению Собчак музыканта Сергея Шнурова.



Скандал знаменитостей набирает обороты. К его обсуждению присоединились общественность и СМИ. И это уже не первый "бой тиранов" отечественного шоу-бизнеса Собчак и Шнурова.

Не смог молчать, глядя на грязную перебранку в Instagram, и Вадим Манукян. Он жестко и саркастически ответил обеим звездам в подобном же стиле.

Ну что же бой закончен, раунд,

Собчак, нокаут, поражение Шнура,

И Ксюха издает победный саунд,

И зрители кричат: ура, ура!





Однако, что же видим мы в сухом остатке?

Два лицедея публику позерством покорили?

Им громко рукоплещут те, кто на скандалы падки,

А этой паре профит: о них все снова говорили.





Они герои времени? Серьезно?

Паяцы, что смешат народ?

Сместить их с "трона" и пока не поздно

Пора Героям, а не тем, кто только воду льет.

Народ, давно пора менять "элиты",



Ведь эти однозначно устарели,

И снова сдвинуть тектонические плиты

Пора нам вспомнить: это мы умели!





Героями всегда была полна Россия,

Тогда Гагарин, ныне Нурбагандов,

Так, может, сделаем вокруг себя красиво?

Под лавку паразитов всех и гадов!





Пора нам перевернуть игру,

И перестать подпитывать финансово всю эту клоунаду,

Ну а пока они в шале едят икру,

И ананасы с рябчиком. Уверены? Так надо?

Прекратиться ли перепалка Ксении Собчак и Сергей Шнурова в соцсети – неизвестно. Возможно, у них вскоре найдется новый повод для того, чтобы "покусать" друг друга.