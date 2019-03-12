Резко постаревшая Миддлтон вызвала оторопь

Члены королевской семьи Великобритании посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. В частности, на торжестве присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри.

Беременная герцогиня Сассекская выбрала наряд в светлых тонах: Маркл была в кремовом платье, шляпке и пальто. Кейт Миддлтон же отдала предпочтение для выхода в свет любимому красному пальто и того же цвета шляпке.

В Сети давно ходят слухи о том, что герцогини друг друга не переносят. Якобы Меган Маркл умудрилась поругаться с Кейт Миддлтон еще до свадьбы с принцем Гарри. Но во время службы они стояли рядом и даже обнялись при встрече, сообщает Daily Mail. Тем самым герцогини продемонстрировали публике, что замечательно друг к другу относятся.

Однако далеко не все пользователи Сети верят в искренность объятий Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Многие уверены, что это не более чем игра на публику. Также поклонники в соцсетях поспорили, кто из герцогинь выглядит лучше.

Многие сошлись во мнении, что на данном светском мероприятии герцогиня Кембриджская сильно проигрывает жене принца Чарльза. Кейт Миддлтон на снимках выглядит резко постаревшей. Рядом с Меган Маркл она смотрится как ее мама. Хотя герцогиням по 37 лет.

Можно предположить, что Кейт Миддлтон необходим хороший косметолог. Чего не скажешь о Меган Маркл, которая уделяет своей внешности и макияжу, в частности, огромное внимание.