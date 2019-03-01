Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)

Даже члены королевской семьи иногда позволяют себе расслабиться и отдохнуть. Во время недавнего визита в Северную Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон зашли в местный паб, где выпили несколько пинт пива.

Несколько дней назад герцог и герцогиня Кембриджские посетили вечеринку в баре Belfast's Empire Music Hall. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала бирюзовое платье от итальянского бренда Missoni. Образ она дополнила замшевой обувью на каблуке от Gianvito. Ее муж примерил белую рубашку и синий костюм. В заведении супруги решили выпить несколько бокалов пива. Репортеры поспешили заснять происходящее и разместили видео в Сети.

На записи можно увидеть, как герцогиня подходит к барной стойке и аккуратно наливает себе пинту пива. В это время присутствующие поощряют королевскую особу одобрительными возгласами. После этого принц Уильям тоже наливает себе алкогольный напиток. "Не пролил ни капли! Идеально... Это подойдет для рекламы!" – отмечает он.